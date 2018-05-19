Попавший под санкции США российский бизнесмен Виктор Вексельберг сократил свою долю в швейцарских компаниях OC Oerlikon и Schmolz + Bickenbach после сделки с миноритарными акционерами и менеджерами из группы компаний «Ренова» (в последней Вексельберг занимает пост председателя совета директоров). Об этом со ссылкой на представителя «Реновы» сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Соответствующая договоренность, как обращает внимание агентство, была заключена после того, как Вексельберг был включен в американский санкционный список. Таким образом, из-под рисков ограничений бизнесмен надеется вывести швейцарские активы «Реновы».

Для этого свою долю российский предприниматель сократил в инжиниринговой компании Oerlikon (она сократилась до 19,9%; ранее связанным с предпринимателем организациям принадлежали 43% компании). Также, как уточнил представитель «Реновы», доля Вексельберга в сталелитейщике Schmolz + Bichenbach снизилась с 42% до 12,6%.

Это, как замечает Reuters, произошло после того, как миноритарные акционеры «Реновы» Евгений Ольховик и Владимир Кремер увеличили свои доли в компании Liwet Holding, через которую компания Вексельберга владела акциями высокотехнологичных европейских концернов. В результате эффективная доля Кремера и Ольховика в Liwet выросла, а значит, они также косвенно получили доли в Oerlikon и Schmolz + Bickenbach, цитирует Reuters заявление Liwet Holding. При этом доля «Реновы», также попавшей под санкции, в Liwet опустилась ниже контроля и теперь составляет 44,46%.

Комментируя эту информацию, в OC Oerlikon, как уточняет Reuters, заявили, что напрямую американские санкции на компанию не повлияли. Однако некоторые финансовые учреждения, как отметили в пресс-службе швейцарской фирмы, до сих пор нуждаются в разъяснениях относительно санкций в отношении Вексельберга. В Schmolz + Bichenbach оперативно прокомментировать агентству совершившуюся сделку не смогли.