Глава Сбербанка Герман Греф предрекает распродажу российских активов иностранными инвесторами в случае принятия закона о введении уголовной ответственности за соблюдение санкций.

«Закон «Об уголовной ответственности...» очень сильно ударит по всем публичным компаниям, я уже не говорю про банковский сектор. Он станет проблемой для всех иностранных инвесторов. Боюсь, что в выборе попасть под американские санкции или списать российские инвестиции они выберут второе», — сказал Греф в интервью Reuters.

«России для развития нужны иностранные инвестиции, но иностранные инвесторы не придут, если будут полагать, что здесь их сотрудники могут быть подвергнуты уголовному преследованию за выполнение иностранных санкций. Мы не заставим их поставлять услуги, товары, комплектующие нашим предприятиям», — сказал он, добавив, что в случае принятия такой закон нанесет дополнительный ущерб российской экономике.

Греф надеется, что проект будет доработан. Сбербанк, со своей стороны, подготовил анализ последствий такой меры и отправил в правительство, администрацию президента, ЦБР и Госдуму.