Обвиняемая в причастности к хищению более 2,2 млрд рублей из Нота-Банка гадалка Нона Михай воспользовалась «неограниченным доверием» руководства финансовой организации и стала фактическим инициатором присвоения заведомо невозвратного кредита. Об этом заявила представитель гособвинения в Останкинском суде Москвы, передает РБК.

С Михай связан один из трех эпизодов дела, ущерб по нему составляет 350 млн рублей. «Вину признаю, полностью раскаиваюсь», — сказала суду обвиняемая. 55-летняя фигурантка дела имеет начальное образование, является пенсионеркой, сообщила она в начале процесса в ответ на вопросы судьи.

Остальные двое обвиняемых — бывший председатель правления банка Дмитрий Ерохин и его брат и бывший заместитель Вадим Ерохин — не признали вину. «Мне не понятно, в чем меня обвиняют. Текст обвинительного заключения я воспринял. Но виновным себя не признаю», — заявил Дмитрий Ерохин, его брат сказал суду практически то же самое.

На момент отзыва лицензии в ноябре 2015 года долги банка превышали активы на 26 млрд рублей, сообщал Центробанк.



Самый большой эпизод хищения связан с крупнейшим дорожным подрядчиком — компанией «Мостотрест», контролируемой семьей Ротенбергов (в 2015 году Игорь Ротенберг продал свою долю в компании, а в феврале 2018-го о покупке пакета акций «Мостотреста» рассказал представитель Аркадия Ротенберга; в апреле сделка была закрыта). Ущерб от мошенничества (ст. 159 УК) составляет свыше 1,5 млрд рублей, сообщила на заседании гособвинитель.