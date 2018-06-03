Великобритания уже к ближайшему саммиту ЕС выдвинет новые предложения по вопросам политики Brexit, предварительно их обнародовав. Об этом заявил в воскресенье в интервью телепрограмме «Шоу Эндрю Марра» на ВВС министр внутренних дел Британии Саджид Джавид.



«Я абсолютно уверен в том, что, когда подойдет время саммита, у премьер-министра (Терезы Мэй. — Прим. ред.) будет набор отличных предложений, что они найдут позитивный отклик у наших коллег в Европе», — сказал Джавид.

По его словам, данные предложения будут полностью соответствовать линии, обозначенной в предыдущих заявлениях Мэй. Глава МВД также выразил уверенность в том, что правительство еще до саммита обнародует программный документ с этими предложениями.

Время, выделенное Лондону и Брюсселю на согласование спорных позиций в вопросе выхода Великобритании из ЕС, стремительно тает. Вместе с тем у британского правительства возникли существенные проблемы в отношениях с властями ЕС при определении будущего таможенного режима между Соединенным Королевством со странами, остающимися в европейском сообществе. И хотя Джавид выразил убежденность в том, что сторонам удастся достичь итогового соглашения по Brexit, британское правительство, по его словам, все равно обязано подготовиться и к такому сценарию, который предусматривает выход страны из ЕС без итоговой сделки с Брюсселем.