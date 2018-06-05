Агентство по страхованию вкладов c 6 июня начинает выплату страхового возмещения вкладчикам хабаровского банка «Уссури» и ярославского Объединенного Кредитного Банка, чьи лицензии были отозваны 25 мая текущего года. Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

В период до 6 июня 2019 года прием заявлений на страховое возмещение и иных необходимых документов, а также сами выплаты будут осуществляться через банки-агенты.

Согласно полученному агентством реестру обязательств банка «Уссури», за выплатой страхового возмещения на сумму около 4,3 млрд рублей могут обратиться порядка 8,2 тыс. вкладчиков, в том числе около 100 вкладчиков, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности (их требования составляют примерно 30 млн рублей). Страховое возмещение будет выплачиваться в четырех субъектах РФ, в том числе в Хабаровском крае — на 4 млрд (порядка 7,7 тыс. вкладчиков).

Выплаты вкладчикам «Уссури» осуществляются через банк ВТБ. Список доступных подразделений банка-агента опубликован на сайте АСВ.

Порядка 5,8 тыс. вкладчиков О. К. Банка, согласно данным реестра, могут обратиться за компенсациями в общей сложности примерно на 5,7 млрд рублей, в том числе около 270 предпринимателей — за страховкой на 39 млн. Возмещение будет выплачиваться в пяти субъектах РФ, в том числе в Ярославской области — на 229 млн рублей (порядка 240 вкладчиков), в Москве и Московской области — на 4,9 млрд (4,7 тыс. человек).

Банками-агентами по страховому случаю О. К. Банка выступают ВТБ и Сбербанк. ВТБ будет выплачивать страховку клиентам с предпринимательскими счетами в населенных пунктах Александровского района Владимирской области, а в остальных регионах — всем вкладчикам. Сбербанк будет выплачивать страховку обычным вкладчикам (не имеющим счетов для предпринимательской деятельности) в Александровском районе Владимирской области. Подразделения ВТБ и Сбербанка, которые примут участие в выплатах по страховому случаю О. К. Банка, также перечислены на сайте АСВ. С 6 июня вкладчикам О. К. Банка будет доступен и сервис «Найти свой банк-агент».



Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для предпринимательской деятельности, на дату наступления страхового случая, но в совокупности не более 1,4 млн рублей. Проценты рассчитываются на дату наступления страхового случая, исходя из условий каждого конкретного договора. По счету в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на дату отзыва лицензии.



ЦБ лишил лицензий банк «Уссури» и Объединенный Кредитный Банк Банк России 25 мая отозвал лицензии у банка «Уссури» (регистрационный номер 596, Хабаровск) и Объединенного Кредитного Банка (регистрационный номер 1118, Ярославль). Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регулятора.