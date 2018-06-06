Новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что страна будет настаивать на пересмотре санкций против России. Об этом он сообщил во время своего первого выступления в сенате, излагая курс и планы нового итальянского правительства, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.

«Мы будем поддерживать открытость по отношению к России. И мы будем настаивать на пересмотре системы санкций, начиная с тех, которые угрожают нанести ущерб российскому гражданскому обществу», — сказал Конте, добавив, что РФ укрепила свою международную роль в различных геополитических кризисах в последние годы.

Премьер также отметил, что Италия привержена своему членству в НАТО, а США остаются для страны привилегированным союзником.

За доверие правительству высказался 171 сенатор, 117 проголосовали против, 25 — воздержались. В среду Конте обратится с аналогичным посланием к нижней палате парламента.

Джузеппе Конте стал новым премьер-министром Италии на прошлой неделе после трех месяцев неудачных попыток сформировать коалиционное правительство. Новое правительство было приведено к присяге в прошлую пятницу.