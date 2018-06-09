Минэкономразвития (МЭР) предлагает разрешить Федеральной антимонопольной службе (ФАС) не публиковать информацию о ходатайствах компаний на осуществление сделок, следует из законопроекта МЭР. Эти поправки вошли в расширенный вариант документа, первоначально представленного Минэкономразвития в конце апреля.

Новый вариант законопроекта существенно расширяет перечень корпоративной информации, которую компании могут не публиковать по решению правительства. Законопроект разработан в целях поддержки системообразующих предприятий. Он должен помочь таким компаниям решить проблему с издержками из-за «введения мер ограничительного характера» (то есть санкций).

В перечень системообразующих предприятий входят 199 компаний — как государственных, так и частных. Среди них — «АвтоВАЗ», «АЛРОСА», «Роснефть», «НОВАТЭК», «Мираторг», «Русагро», ОАО «ОК «Русал», «Северсталь», «Сургутнефтегаз», АФК «Система», ретейлеры «Ашан», «О'кей» и «Тандер» (работает под брендом «Магнит»), девелоперы ПИК и ЛСР, а также другие предприятия. Часть из них находятся под американскими/европейскими санкциями.

Минэкономразвития предлагает наделить правительство «правом определять случаи, в которых хозяйственные общества могут не осуществлять раскрытие или предоставление информации». Кроме того, законопроект дает правительству возможность определять круг лиц, информация о которых может раскрываться не в полном объеме. В самом тексте документа при этом нет уточнения, что речь идет только о системообразующих компаниях. Однако из предмета его регулирования следует, что документ касается только предприятий из перечня системообразующих, уточнили РБК в пресс-службе ФАС.

Правительство еще в декабре 2017 года получило право ограничивать раскрытие «отдельных видов информации», доступ к которой по общим правилам должен быть предоставлен неограниченному кругу лиц (для публичных заемщиков, акционерных обществ и др.). Предлагаемые поправки существенно расширяют перечень этих видов информации.