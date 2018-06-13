Агентство по страхованию вкладов с 14 июня начинает выплату страхового возмещения вкладчикам Бум-Банка (Нальчик). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Согласно полученному агентством реестру обязательств Бум-Банка, за компенсациями на сумму около 1,45 млрд рублей могут обратиться порядка 7 тыс. вкладчиков, в том числе около 220 вкладчиков, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности, с требованиями примерно на 27,2 млн рублей.

Страховое возмещение будет выплачиваться в четырех субъектах РФ, в том числе в Кабардино-Балкарской Республике за выплатами на сумму около 1,36 млрд рублей могут обратиться порядка 6,7 тыс. вкладчиков.

В период до 14 июня 2019 года прием заявлений на компенсации по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также сами выплаты осуществляются через Россельхозбанк (см. список доступных отделений).

Лицензия у Бум-Банка была отозвана 1 июня текущего года.



Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, на дату наступления страхового случая, но в совокупности не более 1,4 млн рублей. Проценты рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора. По счету в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на дату отзыва лицензии.

Отозвана лицензия у Бум-Банка Банк России неоднократно применял в отношении Бум-Банка меры надзорного реагирования, в том числе один раз вводил ограничения на привлечение вкладов населения.