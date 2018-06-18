Временная администрация Лайтбанка, лицензия у которого была отозвана 29 марта текущего года, с первого дня осуществления своих функций столкнулась с воспрепятствованием ее деятельности. Так, руководством банка вопреки требованиям законодательства не переданы временной администрации оригиналы кредитной документации на общую сумму порядка 15 млн рублей, сообщает пресс-служба ЦБ.

В ходе обследования финансового состояния банка временная администрация выявила в действиях его бывшего руководства и собственников признаки хищения имущества банка и сокрытия осуществленных ранее операций по выводу активов кредитной организации. Кроме того, временная администрация в ходе осуществления своих функций установила недостачу денежных средств на общую сумму более 144 млн рублей.

По оценке временной администрации, стоимость активов банка не превышает 403 млн рублей при величине обязательств перед кредиторами более 810 млн. Напомним, что ранее ЦБ оценил отрицательную разницу между активами и обязательствами Лайтбанка примерно в 328 млн рублей. Согласно сегодняшним данным, «дыра» оценивается уже в 407 млн.



Информация о финансовых операциях должностных лиц банка с признаками уголовно наказуемых деяний направлена Банком России в Генеральную прокуратуру, МВД и Следственный комитет РФ.

