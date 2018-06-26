Основной бенефициар АФК «Система» Владимир Евтушенков видит возможные проблемы в случае введения против него санкций со стороны США и считает, что их надо будет решать по мере поступления.

«Помешает, если случится со мной или коллегами по цеху. Это всегда плохо, но жизнь продолжается, будем решать проблемы по мере их возникновения», — сказал он журналистам.

Американские конгрессмены от Республиканской партии Илеана Рос-Лейтинен и Марк Уокер в середине мая попросили главу Минфина США Стивена Мнучина и госсекретаря Майка Помпео изучить возможность включения в санкционный список основного бенефициара АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Как утверждалось в опубликованном на сайте Рос-Лейтинен обращении, основанием для этого могут быть осуществленные компанией инвестиции в строительство в Крыму.

Комментируя это, в АФК «Система» заявляли, что не инвестировали средства в реализацию проектов в Крыму и не получали никаких запросов от властей США по этой теме.

О письме конгрессменов стало известно 22 июня. На фоне этого обыкновенные акции АФК «Система» в ходе торгов на Московской бирже упали на 6,5% к уровню закрытия предыдущих торгов — до 9,01 рубля за бумагу.

