Власти России рассмотрят вопрос о продлении контрсанкций на 2019 год, заявил в среду премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Он предложил обсудить дальнейшие шаги с учетом ограничительных мер в отношении РФ.



«Как известно, нами введены ответные ограничительные меры в отношении ряда стран по отдельным категориям товаров, они сохраняют силу и, с учетом ранее принятых решений в Евросоюзе, в некоторых других странах, нам нужно будет рассмотреть вопрос о продлении этих мер на следующий период, я в данном случае имею в виду 2019 год», — сказал глава правительства.

Он также сообщил, что РФ планирует принять ответные меры на введение США пошлин на сталь и алюминий. Медведев напомнил о принятых в Вашингтоне решениях, которые «носят дискриминационный характер» и «не могут оставаться без последствий».

«Ответные шаги уже были сделаны странами Евросоюза, Китайской Народной Республикой. И нам нужно подумать о введении ответных мер, прошу Минэкономразвития подготовить соответствующие предложения», — сказал Медведев.

Глава правительства напомнил, что, вступая в ВТО, Москва взяла на себя определенные обязательства, однако в ряде случаев против самой России без каких-либо легальных оснований в одностороннем порядке вводятся ограничительные пошлины и используются протекционистские меры, а также жесткие экономические санкции.



«Тем не менее мы, конечно, не ставим под вопрос наше участие во Всемирной торговой организации», — сказал глава правительства, отметив, что «сегодня никакой альтернативы ВТО не существует». «Другое дело, что и нам нужно научиться полностью использовать доступный в рамках ВТО правовой инструментарий, причем использовать максимально эффективно», — подчеркнул Медведев.