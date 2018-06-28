Власти Монако отказали Генпрокуратуре РФ в выдаче бывшего председателя правления Инвестторгбанка Владимира Гудкова, обвиняемого в России в хищении 7 млрд рублей из средств кредитного учреждения. Князь Монако Альбер II наложил вето на экстрадицию, пишет «Коммерсант».

Запрос в дирекцию юридических служб княжества Монако о выдаче Владимира Гудкова Генпрокуратура направила еще в феврале этого года. В документе помимо описания инкриминируемых экс-банкиру преступлений также давались гарантии того, что обвиняемый будет преследоваться только за те нарушения закона, которые указаны в запросе на его выдачу, при этом в отношении него будут соблюдены положения Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, в частности, с ним не будут жестоко обращаться и применять какое-либо насилие. Говорилось также о том, что Гудков в случае экстрадиции будет содержаться в СИЗО в условиях, соответствующих мировым стандартам.

Однако доводы российской прокуратуры не убедили апелляционный суд Монако, и он в мае отказал в экстрадиции Гудкова, который утверждал, что в России ему не может быть гарантировано непредвзятое разбирательство.

По законам Монако окончательное решение вопроса об экстрадиции остается за главой этого государства. На днях князь Альбер II отказал в выдаче Гудкова. Генеральный секретарь Генпрокуратуры Монако Магали Жинепро заявила изданию, что мотивировать свое решение глава княжества не обязан. Сразу после этого банкир был отпущен из тюрьмы, где находился под экстрадиционным арестом.

В Монако, где у Гудкова якобы имеется недвижимость, он перебрался в 2016 году. Незадолго до этого ГСУ ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело по факту мошеннического хищения (ч. 4 ст. 159 УК РФ) средств у возглавляемого им кредитного учреждения. С трудностями Инвестторгбанк столкнулся летом 2015 года, когда сразу в нескольких его филиалах клиенты в массовом порядке начали закрывать счета. Уже в августе Центробанк назначил в банк временную администрацию. После этого АСВ отобрало инвестора для участия в предупреждении банкротства Инвестторгбанка, и в январе 2016 года тот перешел в собственность санатора — Транскапиталбанка. Последний и стал инициатором поиска и возврата активов, исчезнувших при прежнем руководстве. На тот момент «дыра» в капитале банка составляла 32 млрд рублей.



Фигурантами уголовного дела помимо Владимира Гудкова сейчас являются его заместитель Нина Шурмина, бывшие руководитель направления развития ипотечного кредитования Татьяна Зотина и директор департамента кредитных операций Ольга Зубкова, а также внештатный сотрудник банка Елена Лукьянова. Все они находятся либо под домашним арестом, либо под подпиской о невыезде.