Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выбрало банк-агент для выплаты страховки вкладчикам, включая индивидуальных предпринимателей, Мосуралбанка. Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

«Департамент общественных связей государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» сообщает, что АО «Россельхозбанк» стало победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации АО «АКБ «Мосуралбанк» (город Москва)», — отмечается в релизе.



Информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещена на сайте АСВ не позднее 6 июля 2018 года.

Напомним, ЦБ лишил лицензии Мосуралбанк 22 июня. «Банк России неоднократно применял в отношении АО «АКБ «Мосуралбанк» меры надзорного реагирования, в том числе вводил ограничение на привлечение вкладов населения. Руководством и собственниками кредитной организации не приняты действенные меры по нормализации ее деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе АО «АКБ «Мосуралбанк» с рынка банковских услуг», — пояснялось в релизе ЦБ.