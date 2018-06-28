Италия предложит снять запрет в отношении России на выделение Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) инвестиционных займов. Об этом в четверг сообщила газета Financial Times со ссылкой на европейские дипломатические источники.

По данным издания, итальянский премьер-министр Джузеппе Конте предложит лидерам ЕС на саммите в Брюсселе «возобновить кредитование ЕБРР малых и средних предприятий в России».

В июле 2014 года ЕБРР по инициативе акционеров банка от ЕС в связи с введением антироссийских санкций принял постановление о «временной приостановке» финансирования новых проектов в РФ.