Введенные Западом санкции стали для России уроком, что не стоит полагаться на чужие технологии и товары, так как доступ к ним может быть закрыт в любое время, заявил в интервью британскому телеканалу Channel 4 глава российского МИДа Сергей Лавров.

«Естественно, мы ничего не имеем против того, чтобы санкции сняли. Но мы также можем использовать предоставляемые ими возможности для развития собственных мощностей в ключевых секторах экономики, национальной безопасности и в других областях, на которые полагается суверенное государство», — подчеркнул министр.

По его словам, в последние годы Москва уяснила, что «в этих сферах на Запад полагаться нельзя».

«Нельзя полагаться на западные технологии, ведь их работу могут приостановить в любой момент, нельзя полагаться на товары повседневного спроса для населения, поступающие с Запада, ведь их поставки всегда могут оборвать», — заявил Лавров, добавив при этом, что Москва извлекла из опыта санкций «много новых уроков».

«Однако мы, безусловно, не будем выступать против снятия санкций, и если это случится, то мы ответим симметричным образом и снимем наши санкции, принятые в ответ на западные», — отметил глава МИДа.

Отвечая на вопрос, рассчитывает ли Россия договориться с президентом США Дональдом Трампом о снятии санкций, Лавров заявил, что Россия не поднимает «вопрос санкций, прося отменить их». По его словам, это решение должно быть принято теми людьми, кто эти санкции изначально наложил.

«Именно они должны решить для себя, чего они хотят — сохранения существующего положения дел или победы здравого смысла», — заключил Лавров.