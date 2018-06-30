Президент США Дональд Трамп заявил, что возможность снятия санкций с России зависит от ее действий, сообщает пресс-служба Белого дома.
Трамп и российский президент Владимир Путин проведут 16 июля в Хельсинки первый двусторонний саммит.
«Мы посмотрим, что сделает Россия», — ответил президент США на вопрос о возможности снятия с России санкций.
Лавров рассказал, чему Россию научили санкции
Введенные Западом санкции стали для России уроком, что не стоит полагаться на чужие технологии и товары, так как доступ к ним может быть закрыт в любое время, заявил в интервью британскому телеканалу Channel 4 глава российского МИДа Сергей Лавров.