Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон провел в Великобритании секретные переговоры с депутатами парламента, сторонниками выхода страны из Европейского союза, пишет The Telegraph.



По данным издания, на встрече Болтон рассказал, что Дональд Трамп «относится с энтузиазмом» к выходу Великобритании из ЕС. Кроме того, Болтон пообещал, что новое торговое соглашение между США и Британией может быть заключено через два года после выхода из ЕС.

Газета также сообщила, что Болтон встретился со своим британским коллегой Марком Седвиллом.

Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза прошел в 2016 году, сторонники Brexit победили на нем с результатом 51,9%. В 2017 году начались переговоры между Лондоном и Брюсселем об условиях этого процесса. В соответствии с законом Соединенное Королевство официально покинет Евросоюз в 23:00 29 марта 2019 года. Дальше начнется двухлетний переходный период, в ходе которого продолжит действовать часть торговых соглашений с ЕС.