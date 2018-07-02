Арбитражный суд Москвы признал банкротом одного из бывших совладельцев Внешпромбанка Георгия Беджамова и открыл процедуру реализации его имущества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Беджамов, брат другой экс-совладелицы Внешпромбанка Ларисы Маркус, которая ранее также была признана банкротом, в настоящее время объявлен в международный розыск.

Начальную процедуру банкротства — реструктуризацию долгов — суд ввел в отношении Беджамова в сентябре 2017 года по заявлению банка ВТБ 24. Суд включил тогда задолженность перед банком в размере около 320 млн рублей в реестр требований кредиторов должника. Позже в реестр были также включены требования Внешпромбанка в размере около 3,4 млрд рублей.

Суд в понедельник утвердил финансовым управляющим Беджамова на очередную процедуру банкротства Любовь Кирееву. Ее отчет о ходе банкротства назначен на 24 декабря. Как ранее пояснил в суде финансовый управляющий Дмитрий Гниденко, план реструктуризации долгов не был представлен ни кредиторами, ни самим должником, который «на контакт не идет».

В настоящее время против бывших собственников и руководителей Внешпромбанка расследуется уголовное дело о хищении у кредитной организации 114 млрд рублей. В отношении Ларисы Маркус и бывшего вице-президента банка Екатерины Глушаковой, признавших вину, дело было выделено в отдельное производство, и Хамовнический суд приговорил Маркус к девяти годам, а Глушакову — к четырем годам лишения свободы. По версии следствия, Маркус с Беджамовым в мае 2009 года создали организованную группу, в которую вошли Глушакова и неустановленные лица.