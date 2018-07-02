Победителями конкурса Агентства по страхованию вкладов по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам банка «Рублев», в том числе индивидуальным предпринимателям, стали Сбербанк и РНКБ. Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Как уточняется, Сбербанк будет осуществлять выплату страховки вкладчикам, проживающим во всех субъектах РФ, кроме Республики Крым и города федерального значения Севастополя. На Крымском полуострове расчеты будет осуществлять РНКБ.

Прием заявлений на выплату компенсаций по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также сами выплаты начнутся 9 июля. Официальное сообщение с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещено 8 июля на сайте АСВ и 9 июля в «Российской газете».



Лицензия у столичного банка «Рублев» была отозвана 27 июня текущего года.





Сбербанк России ПАО «Сбербанк России» — крупнейший банк в России и СНГ с самой широкой сетью подразделений, предлагающий весь спектр инвестиционно-банковских услуг. Учредителем и основным акционером Сбербанка является Центральный банк РФ, владеющий 50% уставного капитала плюс одной голосующей акцией; свыше 40% акций принадлежит зарубежным инвесторам. Около половины российского рынка частных вкладов, а также каждый третий корпоративный и розничный кредит в России приходятся на Сбербанк. По данным Банки.ру, на 1 июля 2018 года нетто-активы банка — 25 708,69 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 772,03 млрд, кредитный портфель — 17 466,11 млрд, обязательства перед населением — 12 201,14 млрд.