Британский банк Barclays начал перенос 50 инвестиционно-банковских рабочих мест из Британии в немецкий Франкфурт, чтобы иметь возможность продолжать вести свой бизнес в Евросоюзе после Brexit, если политикам не удастся договориться о сделке.

По информации источников Reuters, на большинство позиций будет набран новый персонал во Франкфурте. Британские сотрудники не будут переведены на новое место работы. Юридически новые рабочие позиции будут относиться к главному европейскому филиалу Barclays в Ирландии.

В целом Barclays планирует расширить свои операции в Дублине и перенести около 150—200 рабочих мест после Brexit. Представитель Barclays отказался от комментариев.

Британские банки с прошлого года готовят свои планы по созданию дочерних компаний и переводу сотрудников в ЕС, чтобы не потерять право вести бизнес с Европой в результате «жесткого» Brexit. По оценкам Банка Англии, финансовый сектор Великобритании может потерять до 75 тыс. рабочих мест после выхода страны из Евросоюза.

В 2017 году Goldman Sachs заявил, что планирует сократить численность сотрудников в Лондоне до 50%, а около 1 тыс. человек персонала будут переведены во Франкфурт, в новую европейскую дочернюю компанию.



Британский банк HSBC сообщал, что намерен перевести часть штата в Париж после отделения Великобритании от ЕС. В JP Morgan полагают, что банку, возможно, придется перенести от 1 тыс. до 4 тыс. рабочих мест, а швейцарский банк UBS может перенести около 250 рабочих мест.