Агентство по страхованию вкладов привлекло в качестве дополнительного банка-агента для приема заявлений и выплат страховых возмещений вкладчикам Мосуралбанка Почта Банк. Об этом сообщается на сайте агентства.

Почта Банк будет выплачивать страховые возмещения вкладчикам Мосуралбанка в городе Верхняя Салда Свердловской области.

Официальное сообщение с информацией о месте, времени и порядке приема заявлений будет размещено 5 июля на сайте агентства и 6 июля — в «Российской газете».

АСВ выбрало банк-агент для выплаты страховки вкладчикам ​Мосуралбанка ​ Информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещена на сайте АСВ не позднее 6 июля.