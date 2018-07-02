Агентство по страхованию вкладов привлекло в качестве дополнительного банка-агента для приема заявлений и выплат страховых возмещений вкладчикам Мосуралбанка Почта Банк. Об этом сообщается на сайте агентства.
Почта Банк будет выплачивать страховые возмещения вкладчикам Мосуралбанка в городе Верхняя Салда Свердловской области.
Официальное сообщение с информацией о месте, времени и порядке приема заявлений будет размещено 5 июля на сайте агентства и 6 июля — в «Российской газете».
Информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещена на сайте АСВ не позднее 6 июля.
ПАО «Почта Банк» — универсальный розничный банк, созданный группой ВТБ и Почтой России в 2016 году. Банк специализируется на оказании широкого спектра услуг массовому розничному сегменту. Развитие филиальной сети осуществляется на базе отделений Почты России, а также в стрит-ритейле. Основным источником фондирования выступают средства физических лиц.
На текущий момент ПАО «ВТБ» и ФГУП «Почта России» контролируют по 49,99% акций Почта Банка, еще две акции принадлежат президенту — председателю правления Почта Банка Дмитрию Руденко.
По данным Банки.ру, на 1 июля 2018 года нетто-активы банка — 299,34 млрд рублей (30-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 37,40 млрд, кредитный портфель — 250,11 млрд, обязательства перед населением — 224,76 млрд.