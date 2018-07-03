США не снимут санкции с России до тех пор, пока полуостров Крым не будет возвращен Украине. Об этом заявила накануне пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс, передает Bloomberg.

Она вновь подчеркнула, что США не признают присоединение Крыма к России. В связи с этим санкции США «останутся в силе до тех пор, пока Россия не вернет Крым Украине». Сандерс также отметила, что США «согласны не соглашаться с Россией в этом вопросе».

Она отвергла предположения относительно того, что президент США Дональд Трамп на предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным согласится признать Крым частью РФ. Ранее Трамп на вопрос журналистов о возможности признания Крыма частью России ответил, что «нужно будет посмотреть».



Президенты России и США планируют встречу на высшем уровне в Хельсинки 16 июля. Вопрос о признании Крыма российской территорией в повестке обсуждений не указан.