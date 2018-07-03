Обязательства банка «Уссури», лишившегося лицензии в мае этого года, превышают величину его активов на 372,047 млн рублей. Такие данные финансового обследования приводятся в «Вестнике Банка России».



Так, активы банка по результатам обследования оцениваются в 4,978 млрд рублей, обязательства — в 5,35 млрд.

Банк России 25 мая отозвал лицензию у банка «Уссури». «Деятельность руководства банка «Уссури» (АО) привела к образованию на ее балансе имущества, учтенного по завышенной стоимости. Объективное отражение стоимости активов в отчетности кредитной организации по требованию надзорного органа выявило существенное снижение размера собственных средств (капитала) банка и наличие в его деятельности основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков. Кроме того, кредитной организацией осуществлялись «схемные» сделки с проблемной ссудной задолженностью, направленные на искусственное поддержание необходимого уровня капитала и формальное соблюдение пруденциальных норм деятельности», — отмечали в ЦБ.