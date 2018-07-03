Агентство по страхованию вкладов, которое участвует в урегулировании обязательств банка «Советский», раскрыло дополнительные подробности процедуры. Они приводятся в сообщении департамента общественных связей АСВ.

В агентстве напоминают, что ЦБ во вторник, 3 июля, утвердил план участия АСВ в урегулировании обязательств «Советского» и одновременно отозвал у последнего лицензию. В течение двух недель агентство проведет конкурс по отбору банка, который приобретет часть имущества и обязательств «Советского» перед физическими лицами (за исключением индивидуальных предпринимателей) по договорам банковского вклада и банковского счета, для их передачи в полном объеме победителю.

ЦБ отозвал лицензию у банка «Советский» и утвердил план урегулирования обязательств Утвержден план участия АСВ в урегулировании обязательств банка. Кредитная организация, которой будут переданы обязательства «Советского», продолжит обслуживание вкладчиков на прежних условиях, включая процентные ставки по вкладам и сроки их размещения.

По итогам конкурса вкладчики смогут не позднее 14 дней со дня наступления страхового случая, то есть с 17 июля 2018 года, распоряжаться по своему усмотрению внесенными в банк средствами уже в банке-приобретателе на условиях ранее заключенных договоров с «Советским», указывают в АСВ. Информация о выборе банка-приобретателя будет размещена на сайте агентства не позднее 16 июля.

Агентство начнет выплату страхового возмещения индивидуальным предпринимателям не позднее 17 июля 2018 года в размере 100% суммы всех счетов (вкладов) ИП в банке, открытых для предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности.



Удовлетворение требований по обязательствам банка перед другими кредиторами, не передаваемым банку-приобретателю, будет осуществляться в соответствии с законодательством о банкротстве в рамках ликвидационных процедур после назначения АСВ конкурсным управляющим (ликвидатором) «Советского».

