Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Центрального банка России о принудительной ликвидации ООО «Инновационно-коммерческий банк «Логос», сообщили РАПСИ в суде.

Ликвидатором банка назначена госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов».

Регулятор 20 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Логос».

В его деятельности были установлены неоднократные нарушения требований законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, связанные с неисполнением обязанностей по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю. В рамках надзорных мероприятий также установлены факты осуществления кредитной организацией валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России.

По информации регулятора, в деятельности банка «Логос» зафиксированы неоднократные случаи совершения указанных операций без проведения обязательной идентификации клиентов — физических лиц. В 2018 году банк был также вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций, отметил ЦБ. Руководство и собственники банка не приняли действенных мер по нормализации его деятельности.

ИКБ «Логос» является участником системы страхования вкладов. По величине активов на 1 апреля кредитная организация занимала 514-е место в банковской системе России.