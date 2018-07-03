Агентство по страхованию вкладов оценило предварительный объем обязательств перед вкладчиками банка «Советский» в 37,17 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба агентства.

«По предварительным данным агентства, в АО Банк «Советский» на дату отзыва лицензии: подлежащий передаче банку-приобретателю балансовый размер обязательств банка «Советский» перед вкладчиками — 37,17 миллиарда рублей», — говорится в комментарии агентства.

Размер обязательств перед индивидуальными предпринимателями, по которым будут производиться страховые выплаты, — 2,99 млн рублей. Требования всех индивидуальных предпринимателей полностью покрываются выплатой АСВ.

АСВ уточнило детали урегулирования обязательств банка «Советский» Вкладчики смогут с 17 июля распоряжаться внесенными в банк средствами уже в банке-приобретателе на условиях договоров, ранее заключенных с «Советским».

Центральный банк России 3 июля отозвал лицензию у банка «Советский» и утвердил план участия АСВ в урегулировании обязательств банка. Как сообщало ранее АСВ, вкладчики смогут с 17 июля распоряжаться внесенными в банк средствами уже в банке-приобретателе на условиях договоров, ранее заключенных с «Советским».