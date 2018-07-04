Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в банке «Клиентский», 3 июля направило в Арбитражный суд Москвы заявление о взыскании убытков с членов его органов управления. Сообщение об этом опубликовано на сайте АСВ.

С бывшего председателя правления и члена совета директоров банка Андрея Лопатова, бывших членов правления Ильи Волосевича, Веры Бердниковой, Анны Шестневой, Татьяны Тимошенко, бывших членов совета директоров Александра Кленовского (возглавлял совет), Сергея Чугана, Александра Старикова и Юрия Юркова агентство требует почти 10,346 млрд рублей.

«В результате проведенной конкурсным управляющим проверки обстоятельств банкротства установлено, что членами органов управления банком совершались действия по выдаче кредитов техническим юридическим лицам (не ведущим хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладающим собственным имуществом и доходами, позволявшими им обслуживать задолженность по кредитам) и оформлению технических кредитов на физических лиц, а также по неправомерному снятию денежных средств со счетов физических лиц, чем банку причинен ущерб. Указанные обстоятельства в соответствии со статьей 71 федерального закона… «Об акционерных обществах» являются основанием для привлечения членов органов управления банком к гражданско-правовой ответственности в форме взыскания убытков», — поясняют в АСВ.

Лицензия у «Клиентского» была отозвана 3 июля 2015-го, а в октябре того же года банк был признан банкротом.

Имущество бывшего руководства банка «Клиентский» арестовано Бывшие руководители банка «Клиентский» подозреваются в хищении 1 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что бывшие председатель совета директоров банка Александр Кленовский, председатель правления Андрей Лопатов и заместитель председателя правления Илья Волосевич привлечены в качестве обвиняемых по делу о хищении денежных средств банка в особо крупном размере. Ущерб оценивался в сумму не менее 1 млрд рублей. Газета «Коммерсант» писала, что, как выяснилось во время расследования, в банке действовала система привлечения VIP-клиентов под более высокие проценты. В числе привлеченных известных вкладчиков, затем признанных потерпевшими по делу, оказался возглавлявший МХТ им. Чехова Олег Табаков (ушел из жизни в марте 2018 года. — Прим. Банки.ру). По данным РБК, которые приводились со ссылкой на «Росбалт», у Табакова исчез крупный вклад на сумму 677 млн рублей.

В декабре 2017-го Басманный суд Москвы отправил под домашний арест Александра Кленовского. В феврале Илья Волосевич был арестован в Риге по российскому запросу. На тот момент уточнялось, что Андрей Лопатов числится в международном розыске.



В материале «Коммерсанта» указывалось, что легендарный советский баскетболист, неоднократный чемпион Европы и СССР, чемпион мира и бронзовый призер московской Олимпиады Андрей Лопатов весной 2014 года с помощью аффилированных с ним лиц завладел контрольным пакетом «Клиентского». Он занял пост председателя правления, что обеспечило ему не только возможность осуществлять «единоличное стратегическое и оперативное управление» кредитной организацией, но и разработать и осуществить преступную схему, направленную на растрату денежных средств вкладчиков.