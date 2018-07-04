Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего вице-президента ПЧРБ Банка. Об этом накануне сообщили в ведомстве.

«В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении вице-президента ООО «Первый Чешско-Российский Банк». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ («Растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере»)», — сообщается на сайте надзорного органа.

По версии следствия, вице-президент, действуя по указанию председателя правления банка и его заместителя, объявленных в настоящее время в розыск, в марте 2016 года в Москве заключил с подконтрольными соучастникам компаниями договоры купли-продажи принадлежавших банку долей в уставном капитале ООО «Вектра» стоимостью 75 млн рублей и находившейся в управлении этой компании коммерческой недвижимости на 2-й Брестской улице в Москве стоимостью 335 млн рублей. Денежные средства на расчетный счет банка не поступили, однако указанное недвижимое имущество в последующем неоднократно было переоформлено на иные юридические лица.

В результате совершенных действий причинен ущерб кредитному учреждению в размере 410 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Никулинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

В релизе Генпрокуратуры имя фигуранта не названо. Ранее в сообщениях СМИ указывалось, что по этому делу проходит бывший вице-президент ПЧРБ Дмитрий Меркулов.

В апреле этого года газета «Коммерсант» сообщала, что Следственный комитет РФ инициировал международный розыск владельца и председателя правления ПЧРБ Романа Попова и его заместителя Ольги Арсентьевой. Банкирам заочно инкриминируется особо крупная растрата, сумма которой сократилась по ходу следствия с 2 млрд до 410 млн рублей.



Приказом Банка России у ПЧРБ 1 июля 2016 года была отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Впоследствии Арбитражный суд Москвы признал банк несостоятельным (банкротом), возложив функции конкурсного управляющего на Агентство по страхованию вкладов.

