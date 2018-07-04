Арбитражный суд Московского округа оставил без изменения решение о признании банкротом ООО «Коммерческий банк содействия развитию торговли и снабжения «Информпрогресс», говорится в постановлении суда. Об этом сообщает РАПСИ.

Представители участников должника обжаловали в кассации решение Арбитражного суда Москвы от 7 сентября 2017 года и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25 декабря 2017 года.

Арбитраж удовлетворил заявление Центрального банка РФ и признал КБ «Информпрогресс» несостоятельным. Конкурсным управляющим банка была назначена госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов».

Регулятор 15 мая принял решение об отзыве лицензии у этого банка. «Бизнес-модель ООО «КБ «Информпрогресс» была в значительной степени ориентирована на обслуживание интересов его собственников. При этом банк размещал денежные средства в низкокачественные активы, в том числе в строительной сфере, и неадекватно оценивал принимаемые кредитные риски», — отметил ЦБ.

В связи с досозданием необходимых резервов на возможные потери размер собственных средств кредитной организации снизился до уровня ниже зарегистрированного уставного капитала, сообщил регулятор. Кроме того, Банк России неоднократно применял в отношении кредитной организации меры надзорного реагирования, включая ограничения на привлечение вкладов населения.

По величине активов на 1 апреля банк «Информпрогресс» занимал 575-е место в банковской системе РФ.