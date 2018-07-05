Центробанк с 5 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Таатта» (регистрационный номер 1249, г. Якутск), сообщает пресс-служба регулятора.

«Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков», — говорится в сообщении ЦБ.

Проблемы в деятельности кредитной организации возникли вследствие использования рискованной бизнес-модели, что привело к формированию на балансе значительного объема активов низкого качества, поясняется в релизе.

«Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) банка и наличие в его деятельности оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков. При этом банк «Таатта» осуществлял «схемные» операции и сделки, направленные на искусственное поддержание размера капитала в целях формального соблюдения пруденциальных норм деятельности», — говорится в сообщении.

Банк России неоднократно применял в отношении кредитной организации меры надзорного реагирования, включая ограничение и запрет на привлечение денежных средств физических лиц.

СМИ: банк «Таатта» ограничил выдачу средств со счетов клиентов На момент публикации материала банк «Таатта» не предоставил комментарий.



«Руководители и собственники банка не приняли действенных мер по нормализации его деятельности. Более того, в их действиях накануне отзыва лицензии на осуществление банковских операций прослеживались признаки недобросовестного поведения, выражавшиеся в масштабном выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Информация об указанных фактах, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, будет направлена Банком России в правоохранительные органы», — говорится в сообщении.



ЦБ дважды направлял в правоохранительные органы информацию о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, уточняет регулятор.



В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе кредитной организации Банк «Таатта» АО с рынка банковских услуг.

В соответствии с приказом Банка России в банк «Таатта» назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.



Банк «Таатта» — участник системы страхования вкладов.



Ранее сообщалось, что клиенты банка «Таатта» столкнулись с трудностями при получении средств со своих счетов. По их словам, утром 3 июля клиенты получили распространяемое в WhatsApp сообщение о том, что в работе банка произошли сбои. В связи с этим многие приехали в офис финучреждения, где сотрудники банка сказали, что единовременно можно снять максимум 30 тыс. рублей. По телефону горячей линии не объясняют, есть ли ограничения при выдаче средств со счетов. На своем сайте www.taatta.info банк «Таатта» размещал информацию об ограничении на привлечение средств.