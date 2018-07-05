Выплаты страхового возмещения вкладчикам Мосуралбанка, лишившегося лицензии 22 июня, начинаются 6 июля. Об этом в четверг сообщает департамент общественных связей Агентства по страхованию вкладов (АСВ).



Согласно полученному реестру обязательств Мосуралбанка, за выплатой страхового возмещения на сумму около 3,2 млрд рублей могут обратиться порядка 4,9 тыс. вкладчиков, в том числе около 130 вкладчиков, имеющих счета (вклады) для осуществления предпринимательской деятельности, на сумму около 14 млн рублей.

Напомним, ЦБ лишил лицензии Мосуралбанк 22 июня. «Банк России неоднократно применял в отношении АО «АКБ «Мосуралбанк» меры надзорного реагирования, в том числе вводил ограничение на привлечение вкладов населения. Руководством и собственниками кредитной организации не приняты действенные меры по нормализации ее деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе АО «АКБ «Мосуралбанк» с рынка банковских услуг», — пояснялось в релизе ЦБ.