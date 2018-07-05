Арбитражный суд Москвы отклонил заявление Агентства по страхованию вкладов об аресте имущества бывших топ-менеджеров банка «Транспортный», к которым АСВ ранее подало иск о взыскании убытков. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на определение суда.

По мнению АСВ, осуществляющего процедуру конкурсного производства в банке, «вероятность причинения заявителю значительного ущерба следует из сложившейся практики сокрытия/отчуждения контролирующими банк лицами имущества, а также из иных недобросовестных действий ответчиков, которые делают дальнейшее исполнение судебного акта невозможным». Между тем суд посчитал, что эти доводы носят предположительный характер и не являются безусловным основанием для принятия обеспечительных мер, поясняет РАПСИ.

Напомним, сумма иска о взыскании убытков, направленного 21 мая в Арбитражный суд Москвы, превышает 25,882 млрд рублей. Ответчиками значатся десять человек, включая крупнейшего из совладельцев банка «Транспортный», экс-главу совета директоров Александра Мазанова, экс-предправления и также члена совета директоров Елену Плетневу, бывших членов правления Лилию Малютину, Наилю Ефимову и Дениса Смирнова, бывших членов правления Валерия Кардашова, Оксану Голикову, Марию Митичкину.

АСВ подало иски к бывшим руководителям банков «Транспортный» и «Бумеранг» Сумма иска по «Транспортному» составляет почти 25,9 млрд рублей, по «Бумерангу» — около 1,2 млрд.

«В ходе конкурсного производства установлено, что в период с июня 2013 года по май 2015 года виновными действиями и бездействием руководителей банку причинен ущерб в результате совершения сделок, в том числе по кредитованию заведомо неспособных исполнить обязательства технических юридических лиц», — сообщало АСВ.

Лицензия у «Транспортного» была отозвана 20 мая 2015 года. За месяц до этого банк в связи с предписанием ЦБ прекратил прием новых вкладов и дополнительных взносов в уже открытые вклады, а чуть позже финучреждение было отключено от системы электронных платежей Банка России (БЭСП). В начале мая на сайте «Транспортного» появилось сообщение о поиске банком инвестора, который сможет увеличить его капитал.

ЦБ в середине июня 2015 года сообщил, что направил в Генеральную прокуратуру, МВД и Следственный комитет РФ информацию о финансовых операциях бывших руководителей и собственников КБ «Транспортный» с признаками уголовно наказуемых деяний. По мнению регулятора, большая часть ссудной задолженности была сформирована банком с целью вывода активов. Также Центробанк указал на агрессивную депозитную политику «Транспортного»: банк привлекал вклады под повышенные ставки, не имея активов, способных генерировать соответствующие доходы.

Арбитражный суд Москвы 25 июня 2015 года признал банк «Транспортный» банкротом. Позже сообщалось, что «дыра» в его балансе превысила 21 млрд рублей.



В ноябре 2015-го «Транспортный» был назван в числе банков, которые, по мнению правоохранителей, были задействованы в так называемой молдавской схеме вывода активов.