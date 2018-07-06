Агентство по страхованию вкладов с 9 июля начинает выплату страхового возмещения вкладчикам столичного банка «Рублев». Сообщение об этом опубликовал департамент общественных связей АСВ.

Согласно полученному агентством реестру обязательств КБ «Рублев», за выплатой страхового возмещения на сумму около 12,2 млрд рублей могут обратиться порядка 15,5 тыс. вкладчиков, в том числе около 260 вкладчиков, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности, с требованиями на сумму около 9,5 млн.

В период до 9 июля 2019 года прием заявлений на компенсации по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также сами выплаты осуществляются через Сбербанк и РНКБ. Вкладчики «Рублева» распределены между банками-агентами в зависимости от места жительства: в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе расчеты будет осуществлять РНКБ, а в остальных регионах — Сбербанк. На сайте АСВ можно воспользоваться сервисом «Найти свой банк-агент». Там же опубликован список подразделений банков-агентов, где доступно получение выплат.



Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для предпринимательской деятельности, на дату наступления страхового случая, но в совокупности не более 1,4 млн рублей.Проценты рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора. По счету в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 27 июня 2018 года — дату отзыва лицензии у «Рублева».







Сбербанк России ПАО «Сбербанк России» — крупнейший банк в России и СНГ с самой широкой сетью подразделений, предлагающий весь спектр инвестиционно-банковских услуг. Учредителем и основным акционером Сбербанка является Центральный банк РФ, владеющий 50% уставного капитала плюс одной голосующей акцией; свыше 40% акций принадлежит зарубежным инвесторам. Около половины российского рынка частных вкладов, а также каждый третий корпоративный и розничный кредит в России приходятся на Сбербанк. По данным Банки.ру, на 1 июля 2018 года нетто-активы банка — 25 708,69 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 772,03 млрд, кредитный портфель — 17 466,11 млрд, обязательства перед населением — 12 201,14 млрд.