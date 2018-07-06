Тверской районный суд продлил до 10 октября арест бывшего акционера Промсбербанка Ивана Мязина, обвиняемого в хищении более 1,2 млрд рублей у кредитной организации, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.

«Продлить обвиняемому меру пресечения на три месяца, а всего — до 10 октября», — огласила постановление судья.

Следственные действия по делу Промсбербанка начались более пяти лет назад. Экс-банкир был заключен под стражу 11 мая, хотя ранее проходил по уголовным делам, связанным с кредитной организацией, в качестве свидетеля.

Адвокат Марина Колотушкина не согласилась с требованием следствия о продлении ареста. По ее словам, в деле допущена волокита, поскольку следственные действия за последние два месяца не проводились.

«С чем связано желание следствия держать моего доверителя под стражей, если дело тянется долгие годы, а он всегда приходил на все следственные действия, включая допросы? Почему в материале отсутствуют реальные и фактические данные?» — выступила в прениях защитник.

Также Колотушкина отметила, что ее подзащитный активно занимался благотворительностью и имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка и пожилых родителей. Защита совместно с обвиняемым просили суд перевести Мязина под домашний арест.

Представитель СК заявил в судебном заседании, что с момента задержания Мязина были проведены допросы свидетелей, в том числе и работников банка. По его словам, волокиты в следственных действиях нет.

По версии следствия, Мязин совершил два преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») и ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата в особо крупном размере»).

Промсбербанк был лишен банковской лицензии в 2015 году в связи с полной утратой собственных средств, а также признан банкротом. По данным Центрального банка, бывшее руководство и собственники кредитной организации не передали временной администрации оригиналы кредитных договоров по ссудной задолженности юридических и физических лиц на общую сумму более 5 млрд рублей.

Согласно материалам дела, руководство Промсбербанка совместно с Мязиным выдавало невозвратные и необеспеченные кредиты фирмам-однодневкам.

В декабре 2016 года Подольский городской суд приговорил на сроки от трех до девяти лет лишения свободы других бывших сотрудников Промсбербанка: заместителя начальника кредитного отдела Зульфию Мусину, заместителя начальника службы безопасности Андрея Кибицкого и бывшего крупного акционера банка Алексея Куликова. Суд признал их виновными в мошенничестве.