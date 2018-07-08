Глава МИД Великобритании Борис Джонсон подверг жесткой критике план премьер-министра страны Терезы Мэй об отношениях Соединенного Королевства и Евросоюза после Brexit, сообщает ВВС.

По ее информации, Джонсон заявил, что план премьера может превратить Великобританию в «вассальное государство», а также стать «серьезным ограничителем свободной торговли».

По данным телеканала Sky News, глава МИД высказался еще резче: Джонсон заявил, что предложенный Мэй план — «куча экскрементов», а единственные люди, которые получат выгоду от воплощения его в жизнь, — глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, канцлер Германии Ангела Меркель и главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье.

Тем не менее, как уточняет Sky News, Джонсон в итоге был вынужден согласиться с планом премьер-министра, как и другие члены правительства. Дело в том, что Тереза Мэй ввела принцип коллективной ответственности, который не действовал ни во время референдума 2016 года о будущем членстве Великобритании в ЕС, ни в последующие два года. Теперь же введение этого принципа означает, что члены правительства, которые не согласны с позицией премьер-министра, должны заявить о своей отставке.

В пятницу, 6 июля, во время дискуссий в Чекерсе британские министры согласовали коллективную позицию по будущим переговорам с ЕС. По итогам заседания Тереза Мэй объявила, что Великобритания выступает за создание зоны свободной торговли с Евросоюзом после Brexit. Против подобного плана выступали евроскептики. Они считают подобное предложение отступлением от истинных целей «развода» с Брюсселем, которые заключаются в полной независимости Лондона по всем вопросам от чиновников ЕС, в том числе и в вопросах таможенного регулирования.

