Великобритания не планирует вводить новые антироссийские санкции в связи с отравлением двух человек нервно-паралитическим веществом в городе Эймсбери. Об этом заявил в воскресенье в интервью телеканалу Sky News министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид.

«В настоящее время таких планов нет. Мы не хотим делать поспешных выводов», — заявил глава МВД в ответ на соответствующий вопрос журналистов во время визита в Эймсбери.

Джавид напомнил, что научные эксперты определили, что пострадавшие из этого города отравились «тем же самым веществом, которое было применено еще в марте» против экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. При этом министр отметил, что за мартовским отравлением в Солсбери стоит Россия.

Джавид также уточнил, что пострадавшая в Эймсбери пара не посещала мест, связанных с инцидентом со Скрипалями.

«На данный момент нет никаких свидетельств тому, что двое человек, пострадавших в этом инциденте, посещали какие-либо места, связанные со Скрипалями. Эти места были продезинфицированы и снова открыты для публики», — сказал глава МВД. Он также добавил, что медицинские эксперты пришли к выводу, что угроза для общественного здоровья остается низкой.

