В Якутии по результатам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело из-за проведения банком «Таатта» сомнительных операций по выводу средств. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

«Установлено, что банк «Таатта» АО осуществлял «схемные» операции и сделки, направленные на искусственное поддержание размера капитала в целях формального соблюдения пруденциальных норм деятельности, что повлекло за собой приостановление выдачи денежных средств клиентам банка. При этом, согласно данным прокурорской проверки, совершено хищение денежных средств в особо крупном размере путем неправомерного их получения из кассы московского филиала банка», — говорится в сообщении прокуратуры.

Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ — присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества в особо крупном размере.

По уголовному делу проводятся следственные мероприятия. Ход расследования находится на контроле прокуратуры Республики Саха.

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