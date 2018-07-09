Министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Дэвид Дэвис подал в отставку, сообщает информагентство Press Association. Решение Дэвиса уйти в отставку связывают с результатами переговоров членов британского Кабмина и премьер-министра Терезы Мэй, настоявшей на «мягком» Brexit.



«Он обменялся с премьер-министром несколькими письмами на этот счет», — сообщил собеседник агентства.

На встрече 6 июля глава правительства пыталась заручиться поддержкой его членов в отношении плана взаимодействия Лондона с Евросоюзом после Brexit. Переговоры растянулись на несколько часов и проходили в загородной резиденции премьеров — Чекерс. По итогам встречи Мэй, как казалось, смогла убедить своих оппонентов в правительстве, включая Дэвиса, в целесообразности «мягкого» Brexit и создания зоны свободной торговли между Великобританией и ЕС.

Правительство Великобритании согласовало позицию по «мягкому» Brexit Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и Кабинет министров согласовали общую позицию по «мягкому» Brexit, преодолев разногласия по вопросам торговли и таможне после выхода из Евросоюза. Об этом сообщает газета The Guardian.

Как следует из письма об отставке, Дэвис обвинил премьера в том, что из-за ее политики при самом лучшем раскладе позиции Лондона на переговорах с ЕС по Brexit окажутся ослаблены.

Как отмечают британские СМИ, решение, принятое Дэвисом всего через два дня после переговоров, — «это удар для премьера» и шаг, в очередной раз обнаживший глубину противоречий в рядах правящей Консервативной партии.

Вслед за Дэвисом в отставку подал и парламентский заместитель министра по вопросам Brexit Стив Бейкер.