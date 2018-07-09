Финансовый управляющий имуществом экс-президента Внешпромбанка (ВПБ) Ларисы Маркус подал заявление в Арбитражный суд Москвы об установлении процентов по вознаграждению за процедуру банкротства в размере 7,19 млн рублей, говорится в определении суда.

Заявление управляющего Юрия Рожкова суд рассмотрит 11 сентября.

В мае столичный арбитраж продлил на шесть месяцев срок реализации имущества Ларисы Маркус. Свое ходатайство финансовый управляющий Рожков мотивировал тем, что выполнены не все возложенные на него обязанности, а также не завершены мероприятия по реализации имущества Маркус.

Девятый арбитражный апелляционный суд в декабре 2017 года удовлетворил заявление Внешпромбанка о включении 113,5 млрд рублей долга перед ним в реестр требований кредиторов Ларисы Маркус. Апелляция по жалобе банка отменила определение от 17 октября 2017 года. Тогда банку было отказано в удовлетворении заявления.

Маркус, являвшаяся должностным лицом ООО «Внешпромбанк», не имеет обязательств перед ним как гражданин-должник, следовательно, в рамках настоящего дела о банкротстве заявление банка о включении требований в реестр кредиторов должника не подлежит удовлетворению, ранее отметил суд первой инстанции.

Арбитраж 24 мая 2017 года по заявлению банка ВТБ 24 признал Маркус банкротом.