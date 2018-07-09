МВД объявило в федеральный розыск сына владельца банка «Советский» и бывшего председателя совета директоров кредитной организации Станислава Митрушина. Об этом РБК сообщил источник в полиции и подтвердил другой собеседник в правоохранительных органах, знакомый с ходом расследования.

Следователи подозревают его в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 («Мошенничество в особо крупном размере»). «Вскоре Митрушина могут объявить и в международный розыск», — уточнил РБК источник, знакомый с ходом расследования.

В Тверском суде РБК подтвердили, что в понедельник Митрушин был заочно арестован по ходатайству следственного департамента МВД России.

ЦБ назвал дальнейшую санацию банка «Советский» высокозатратной Обязательства банка «Советский» перед вкладчиками будут переданы другому банку, который Агентство по страхованию вкладов определит до 17 июля.

Банк «Советский» специализировался на кредитовании промышленных и строительных предприятий, потом переключился на розничный бизнес. Для привлечения клиентов-физлиц банк в 2012 году начал масштабную рекламную кампанию, лицом которой стал французский актер Жерар Депардье. Основным владельцем банка до санации в 2015 году был отец Станислава Митрушина — Владимир. По данным СПАРК, ему принадлежало 19% акций банка. Сейчас в Едином реестре юридических лиц среди российских активов предпринимателя только две компании: «ММ-Трейд» и «Стройпетроремонт». Дозвониться по указанным в СПАРК контактам не удалось.

По словам собеседника РБК, знакомого с ходом расследования, Митрушин-младший фигурирует в деле основателя «Конверс груп» Владимира Антонова. Следствие считает, что Митрушин и Антонов действовали в одной группе: Митрушин-младший руководил банком и мог давать указания о выделении денежных средств, говорят источники РБК. Фигуранты дела, по которому проходит Антонов, как предполагает следствие, сформировали портфель ценных бумаг, не имевших реальной стоимости, и продали его банку за «несколько миллиардов рублей». Такую схему, пояснял источник, они реализовывали по меньшей мере в десяти банках.

3 июля Банк России сообщил об отзыве лицензии у «Советского», который проходил санацию за счет средств подконтрольного ЦБ Фонда консолидации банковского сектора. Вклады клиентов банка (37 млрд рублей средств населения) ЦБ передаст другому банку на конкурсной основе.