Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в якутском Алданзолотобанке, 9 июля направило в Арбитражный суд Республики Саха заявление о взыскании с пяти бывших топ-менеджеров банка убытков в общем размере более 491,869 млн рублей. Сообщение об этом опубликовано во вторник, 10 июля, на сайте агентства.

Как следует из релиза, ответчиками по иску выступают бывшие председатель правления банка Хасан Нургалеев, члены правления Светлана Потапова, Наталья Колмакова и Светлана Богданова, а также член совета директоров, один из совладельцев банка Игорь Сухов.

Как поясняет конкурсный управляющий, в результате проведенной им проверки обстоятельств банкротства Алданзолотобанка было установлено, что бывшими руководителями осуществлялись действия по выдаче кредитов техническим организациям (не ведущим хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладающим собственным имуществом и доходами, позволявшими исполнять обязательства), чем банку причинен ущерб. Указанные обстоятельства в соответствии со статьей 71 федерального закона «Об акционерных обществах» являются основанием для привлечения бывших руководителей банка к гражданско-правовой ответственности в форме взыскания убытков, подчеркивают в АСВ.



Напомним, лицензия у Алданзолотобанка была отозвана 10 июля 2015 года. Банку были вменены нарушения «антиотмывочного» законодательства, высокорискованная кредитная политика и отсутствие адекватных рискам резервов на возможные потери по ссудам, вовлеченность в сомнительные операции по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительные транзитные операции в крупных объемах. В конце августа того же года банк был признан банкротом. «Дыру» в балансе Алданзолотобанка ЦБ оценил в 15,5 млн рублей.