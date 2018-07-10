МКБ примет на полное обслуживание всех розничных клиентов «Советского» с вкладами и счетами на прежних условиях

Агентство по страхованию вкладов в соответствии с планом своего участия в урегулировании обязательств банка «Советский», согласованным Банком России, выбрало на конкурсной основе банк, который приобретет часть имущества и обязательств «Советского». Победителем конкурса, состоявшегося 9 июля, признан Московский Кредитный Банк.

В соответствии с согласованным планом урегулирования Московскому Кредитному Банку будут переданы обязательства «Советского» перед кредиторами, требования которых в соответствии с законодательством о банкротстве подлежат удовлетворению в составе первой очереди (за исключением индивидуальных предпринимателей), что позволит сохранить вклады физических лиц — клиентов банка «Советский» в полном объеме, включая вклады, превышающие страховую сумму в 1,4 млн рублей, поясняется в сообщении пресс-службы Центробанка.

Таким образом, МКБ примет на полное банковское обслуживание всех клиентов — физических лиц по договорам банковского вклада и банковского счета на тех же условиях, включая процентные ставки по вкладам и сроки их размещения.

МКБ должен приступить к обслуживанию вкладчиков банка «Советский» не позднее 17 июля 2018 года.

АСВ назвало объем обязательств перед вкладчиками банка «Советский» По предварительной оценке, размер обязательств банка перед вкладчиками составляет 37,17 млрд рублей.

Реализация процедуры передачи активов и обязательств позволит ускорить расчеты с кредиторами первой очереди, а также улучшить условия удовлетворения требований кредиторов второй и третьей очереди, указывают в ЦБ.

Информация о выплате страхового возмещения индивидуальным предпринимателям будет размещена на сайте АСВ. Страховое возмещение выплачивается вкладчику — индивидуальному предпринимателю в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в «Советском», но не более 1,4 млн рублей в совокупности. Выплата возмещения по открытым для предпринимательской деятельности счетам (вкладам) производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в банке — участнике системы страхования вкладов, открытый для осуществления предпринимательской деятельности.

Расчеты с остальными кредиторами банка «Советский» будут проводиться в рамках ликвидационных процедур после назначения АСВ конкурсным управляющим либо ликвидатором.

Центробанк 3 июля этого года отозвал лицензию у банка «Советский» и утвердил план урегулирования его обязательств.



ЦБ отозвал лицензию у банка «Советский» и утвердил план урегулирования обязательств Утвержден план участия АСВ в урегулировании обязательств банка. Кредитная организация, которой будут переданы обязательства «Советского», продолжит обслуживание вкладчиков на прежних условиях, включая процентные ставки по вкладам и сроки их размещения.