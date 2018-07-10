Агентство по страхованию вкладов в соответствии с планом своего участия в урегулировании обязательств банка «Советский», согласованным Банком России, выбрало на конкурсной основе банк, который приобретет часть имущества и обязательств «Советского». Победителем конкурса, состоявшегося 9 июля, признан Московский Кредитный Банк.
В соответствии с согласованным планом урегулирования Московскому Кредитному Банку будут переданы обязательства «Советского» перед кредиторами, требования которых в соответствии с законодательством о банкротстве подлежат удовлетворению в составе первой очереди (за исключением индивидуальных предпринимателей), что позволит сохранить вклады физических лиц — клиентов банка «Советский» в полном объеме, включая вклады, превышающие страховую сумму в 1,4 млн рублей, поясняется в сообщении пресс-службы Центробанка.
Таким образом, МКБ примет на полное банковское обслуживание всех клиентов — физических лиц по договорам банковского вклада и банковского счета на тех же условиях, включая процентные ставки по вкладам и сроки их размещения.
МКБ должен приступить к обслуживанию вкладчиков банка «Советский» не позднее 17 июля 2018 года.
По предварительной оценке, размер обязательств банка перед вкладчиками составляет 37,17 млрд рублей.
Реализация процедуры передачи активов и обязательств позволит ускорить расчеты с кредиторами первой очереди, а также улучшить условия удовлетворения требований кредиторов второй и третьей очереди, указывают в ЦБ.
Информация о выплате страхового возмещения индивидуальным предпринимателям будет размещена на сайте АСВ. Страховое возмещение выплачивается вкладчику — индивидуальному предпринимателю в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в «Советском», но не более 1,4 млн рублей в совокупности. Выплата возмещения по открытым для предпринимательской деятельности счетам (вкладам) производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в банке — участнике системы страхования вкладов, открытый для осуществления предпринимательской деятельности.
Расчеты с остальными кредиторами банка «Советский» будут проводиться в рамках ликвидационных процедур после назначения АСВ конкурсным управляющим либо ликвидатором.
Центробанк 3 июля этого года отозвал лицензию у банка «Советский» и утвердил план урегулирования его обязательств.
Утвержден план участия АСВ в урегулировании обязательств банка. Кредитная организация, которой будут переданы обязательства «Советского», продолжит обслуживание вкладчиков на прежних условиях, включая процентные ставки по вкладам и сроки их размещения.
ПАО «Московский кредитный банк» — крупный универсальный коммерческий банк, основным акционером которого выступает глава многоотраслевого концерна «Россиум» Роман Авдеев. Сеть подразделений банка обширна, но на данный момент представлена только в Московском регионе. МКБ сосредоточен как на развитии розничного бизнеса, так и на обслуживании корпоративных клиентов.
Согласно списку лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк (от 28 ноября 2016 года), мажоритарным акционером выступает Роман Авдеев с долей в 56,83%. Европейский банк реконструкции и развития — 4,54%, Международная финансовая корпорация (IFC) и RBOF Holding Company I, Ltd. (на 100% принадлежащая Фонду капитализации российских банков, который входит в одну группу компаний с IFC) совокупно владеют 4,54% акций банка. Наталья Богданова через УК «Регионфинансресурс», действующую в качестве доверительного управляющего закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций «Вектор развития», — 8,19%, ИК «Регион» через ООО «ИК Алгоритм» — 5,39%, «Пауэрбум Инвестментс Лимитед», мажоритарным акционером которого выступает Александр Несис, — 1,32%, Алхас Сангулия через ООО «Управление Сбережениями» — 3,86%, Борис Минц через НПФ «Будущее» — 3,56%, оставшиеся акции банка принадлежат прочим миноритарным акционерам.
По данным Банки.ру, на 1 июля 2018 года нетто-активы банка — 2 004,73 млрд рублей (7-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 255,95 млрд, кредитный портфель — 1 648,91 млрд, обязательства перед населением — 309,52 млрд.