Временная администрация Лайтбанка, назначенная приказом ЦБ в связи с отзывом у финучреждения лицензии, нашла признаки вывода активов из кредитной организации ее бывшим руководством. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.

«Временная администрация по управлению ООО «КБ «Лайтбанк», назначенная приказом Банка России от 29 марта 2017 года № ОД-776 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, выявила факты использования бывшим руководством банка своих полномочий, установила признаки трансформирования требований кредиторов по денежным обязательствам в более привилегированную очередность их удовлетворения на сумму более 90 млн рублей. Кроме того, временная администрация выявила в действиях бывшего руководства и собственников банка признаки деяний, направленных на вывод активов посредством кредитования заемщиков, заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства, а также организаций, не ведущих реальной хозяйственной деятельности, либо сокрытия осуществленных ранее операций по выводу активов банка», — отмечается в релизе.

По оценке временной администрации, стоимость активов Лайтбанка не превышает 403 млн рублей при величине обязательств перед кредиторами более 810 млн рублей.

В мае Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом. Конкурсным управляющим утверждено Агентство по страхованию вкладов.