80% переговоров по сделке о выходе Великобритании из Евросоюза уже согласовано сторонами. Об этом заявил главный переговорщик от ЕС по Brexit Мишель Барнье, выступая в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.



«После 12 месяцев переговоров мы договорились о 80% сделки», — сказал он, добавив, что надеется достичь соглашения по оставшимся 20% к октябрю или ноябрю.

Барнье отметил, что он с нетерпением ждет «конструктивного разговора» с Великобританией после того, как в этот четверг будет опубликован технический документ по Brexit от британской стороны. На вопрос о произошедших перестановках в правительстве Великобритании он заявил, что «не хочет комментировать внутреннюю и национальную политику в Великобритании».

Накануне министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Дэвид Дэвис и министр иностранных дел Борис Джонсон подали в отставку из-за принципиального несогласия с позицией правительства по Brexit. В прошлую пятницу правительство Великобритании согласовало позицию по «мягкому» Brexit.