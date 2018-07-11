Выплаты вкладчикам Газбанка, у которого Центробанк отозвал лицензию, начнутся не позднее 25 июля. Об этом сообщает департамент общественных связей Агентства по страхованию вкладов, уточняя, что до указанной даты АСВ опубликует в местной прессе, а также разместит на своем сайте официальное объявление с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений на страховку.

Как напоминают в АСВ, страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов ИП, открытых для предпринимательской деятельности, — в составе третьей очереди).

ЦБ лишил лицензии Газбанк Банк России 11 раз в течение года применял в отношении Газбанка меры надзорного воздействия.

По счетам в иностранной валюте страховое возмещение будет рассчитано по курсу Банка России на 11 июля 2018 года (дату отзыва лицензии).

Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат АСВ намерено использовать банки-агенты. Они будут отобраны на конкурсной основе не позднее 16 июля.

Заявления на выплату страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банка.