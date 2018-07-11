Мосгорсуд признал законным продление ареста в отношении бывшего президента банка «Динамичные Системы» (ДС-Банка) Федора Цырульника и Виталия Вергизова, обвиняемых в хищении 585 млн рублей из кредитного учреждения, сообщило РАПСИ из суда.

Жалоба на постановление Басманного суда о продлении ареста двум фигурантам дела до 29 сентября была подана только стороной защиты Вергизова. Так, адвокат обвиняемого в своем выступлении просил суд изменить меру пресечения в отношении Вергизова с ареста на залог, сославшись на то, что при утверждении решения о продлении ареста суд первой инстанции не в полном объеме рассмотрел возможность избрания более мягкой меры пресечения. При этом сумма предполагаемого залога на судебном заседании заявлена не была.

Представитель следственных органов, напротив, просил суд оставить апелляционную жалобу без удовлетворения.

Следствие обвиняет Цырульника и Вергизова, скрывавшихся от уголовного преследования за границей с мая 2016 года по декабрь 2017-го, в совершении преступления, предусмотренного статьей 160 Уголовного кодекса РФ («Растрата»).

По данным следствия, в конце апреля 2016 года члены организованной группы с участием контролировавших ДС-Банк лиц и его руководящих работников, зная о допущенных при ведении банковской деятельности нарушениях и предстоящем отзыве лицензии, перечислили на счета фирм-однодневок 585 млн рублей, то есть все денежные средства, находившиеся на корреспондентском счете кредитной организации. Перевод денег был оформлен под видом выдачи кредитов, носивших в действительности заведомо фиктивный и невозвратный характер.

«Зачисленные денежные средства члены организованной группы перевели на счета более чем 25 различных организаций в других банках. При этом за несколько дней до совершения хищения соучастники прекратили исполнять клиентские платежи под предлогом технических проблем в системе дистанционного банковского обслуживания. В дальнейшем они повредили серверы с автоматизированной банковской системой, вывезли из банка клиентские и кредитные досье, а также другие документы и оргтехнику», — сообщали правоохранители.

Помимо Цырульника и Вергизова в качестве обвиняемых по статье 160 УК привлечены бывшие исполняющий обязанности председателя правления ДС-Банка Игорь Синюхин, начальник управления кредитования Александр Вдовин, председатель правления кредитной организации Виктор Аверин и безработный Андрей Кузнецов.

Следствие считает, что Вергизов наряду с Авериным активно участвовал в обналичивании и использовании похищенных денежных средств, вывозе из ДС-Банка документов и имущества, доставке их в КБ «Европейский Стандарт», в который непосредственно после отзыва лицензии у ДС-Банка перешла на работу значительная часть его бывших специалистов.



Центральный банк РФ отозвал лицензию у ДС-Банка в мае 2016 года.