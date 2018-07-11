МВД объявило в международный розыск экс-главу совета директоров банка «Советский» Станислава Митрушина по делу о мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства.

«В отношении фигуранта Тверским районным судом города Москвы заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в международный розыск», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время в производстве Следственного департамента МВД находится уголовное дело, возбужденное по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). По версии следствия, бывшие руководители и топ-менеджеры банка с 2013 по 2015 год в результате мошенничества похитили у банка крупную сумму денег. В ходе предварительного расследования установлено, что организатором мошеннической схемы является акционер и бывший председатель совета директоров банка.

Ранее МВД объявило Станислава Митрушина в федеральный розыск.

ЦБ отозвал лицензию у банка «Советский» 3 июля из-за значения нормативов достаточности собственных средств ниже 2% и снижения самого размера собственных средств.