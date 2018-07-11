Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил взыскание с МИ-Банка в лице конкурсного управляющего АСВ расходов на оплату услуг представителя в размере 500 тыс. рублей в рамках спора о взыскании убытков с экс-руководства банка, сообщили РАПСИ в суде.

В рамках этого дела Агентство по страхованию вкладов (АСВ) предъявило в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании убытков в размере 449,8 млн рублей с бывшего председателя совета директоров банка Гитаса Анилиониса и председателя правления Михаила Кудрявцева. После почти двухлетнего разбирательства с диаметрально противоположными судебными постановлениями в иске было отказано.

Партнер коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Виталий Корыстов, представлявший интересы Анилиониса, отметил, что «в целом удовлетворен судебным постановлением о взыскании судебных расходов, так как оно демонстрирует медленный, но верный вектор смещения судебной практики в сторону взыскания реальных судебных издержек с учетом сложности и продолжительности дела».

Ранее председатель совета судей РФ Виктор Момотов выразил мнение, что наблюдающаяся тенденция существенного уменьшения судами сумм расходов на представителя, заявленных сторонами, при отсутствии указания на конкретные основания для признания расходов неразумными, в конечном итоге нивелирует все возможные положительные аспекты, которые может оказать функция взыскания судебных издержек на отечественную юриспруденцию в долгосрочной перспективе.

«Практика неограниченного снижения расходов на представителя приводит к тому, что институт судебных расходов перестает выполнять свои функции. Так, выполнение компенсационной функции вряд ли возможно в условиях, когда из всех понесенных судебных расходов реально возмещаются лишь 20—30%. Дисциплинирующая функция также не выполняется, так как незначительность взыскиваемых судами средств в сравнении с реально понесенными затратами не позволяет эффективно стимулировать участников гражданских правоотношений к досудебному урегулированию спора, а также добровольному исполнению своих обязательств», — отметил Момотов.