Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров призвал вкладчиков Газбанка, у которого в среду ЦБ отозвал лицензию, сохранять спокойствие.

«Это не первый банк, не первая история для Самарской области, когда, по всей видимости, управленческие ошибки приводят к тому, что отзывают лицензию. На следующей неделе я буду в Москве, рассчитываю встретиться с руководством агентства [по страхованию вкладов], чтобы еще раз детально проговорить все необходимые меры поддержки, компенсационные выплаты. Хочу, чтобы мы сохраняли спокойствие в этой ситуации. Не стоит волноваться, государство защищает вкладчиков», — прокомментировал журналистам ситуацию с отзывом лицензии Азаров.

Банк России в среду отозвал лицензию у Газбанка из-за накопления на его балансе значительного объема проблемных активов. Как отмечал регулятор, за последние 12 месяцев ЦБ 11 раз применял к Газбанку меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение вкладов населения. Однако руководство кредитной организации не приняло мер по нормализации ее деятельности.