Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров призвал вкладчиков Газбанка, у которого в среду ЦБ отозвал лицензию, сохранять спокойствие.

«Это не первый банк, не первая история для Самарской области, когда, по всей видимости, управленческие ошибки приводят к тому, что отзывают лицензию. На следующей неделе я буду в Москве, рассчитываю встретиться с руководством агентства [по страхованию вкладов], чтобы еще раз детально проговорить все необходимые меры поддержки, компенсационные выплаты. Хочу, чтобы мы сохраняли спокойствие в этой ситуации. Не стоит волноваться, государство защищает вкладчиков», — прокомментировал журналистам ситуацию с отзывом лицензии Азаров.

Банк России в среду отозвал лицензию у Газбанка из-за накопления на его балансе значительного объема проблемных активов. Как отмечал регулятор, за последние 12 месяцев ЦБ 11 раз применял к Газбанку меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение вкладов населения. Однако руководство кредитной организации не приняло мер по нормализации ее деятельности.

ЦБ лишил лицензии Газбанк
ЦБ лишил лицензии Газбанк

Банк России 11 раз в течение года применял в отношении Газбанка меры надзорного воздействия.