Западные компании, инвестирующие в «Северный поток — 2», проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море, рискуют попасть под санкции. Об этом заявил агентству Reuters представитель Госдепартамента США, добавив, что Москва использует проект, чтобы разделить Европу.

«Мы прямо говорили, что фирмы, работающие над газопроводом для экспорта энергии из России, заняты в бизнесе, который несет санкционные риски», — напомнил собеседник агентства.

По словам представителя Госдепа, газопровод «подорвет общую энергетическую безопасность и стабильность в Европе, предоставив России еще один инструмент для политического воздействия на европейские страны, особенно Украину. Россия понимает, что этот проект разделяет Европу, и использует это в своих интересах».

Президент США Дональд Трамп заявил в среду о «подконтрольности» Германии из-за ее энергетической зависимости от России и обвинил Берлин в поддержке плана усилить поток экспорта газа через Балтийское море в обход традиционных путей через Украину.



В «Северный поток — 2» вложились пять западных компаний: немецкие Wintershall и Uniper, австрийская OMV, британско-голландская Shell и французская Engie, напоминает Reuters.